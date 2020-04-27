Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова спит на полу в съёмной квартире





Наследница актрисы размещает в Instagram сюжеты, на которых можно увидеть, как она проводит время в новом жилье. Обстановка в съёмной квартире довольно скромная, но компанию Ольге Бухаровой составляют двое приятелей. Возможно, один из них является ее бойфрендом. Судя по публикациям, между дочерью Ларисы Гузеевой и молодым человеком присутствуют романтические отношения, а не просто дружба. Квартира, в которой теперь проживает наследница ведущей шоу «Давай поженимся!», не очень большая и находится в обычном спальном районе. При этом там нет бытовых удобств, так как девушка спит на матрасе, расположенном на полу.Гузеева всегда была очень близка с дочерью и поддерживала ее во всем. Тем не менее пока что звезда не прокомментировала переезд члена семьи.