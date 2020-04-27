АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова спит на полу в съёмной квартире

Дочь Ларисы Гузеевой решила съехать от матери и стать более самостоятельной. Недавно стало известно, что Ольга Бухарова проживает в съёмной квартире, где спит на полу.
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова спит на полу в съёмной квартире

Наследница актрисы размещает в Instagram сюжеты, на которых можно увидеть, как она проводит время в новом жилье. Обстановка в съёмной квартире довольно скромная, но компанию Ольге Бухаровой составляют двое приятелей. Возможно, один из них является ее бойфрендом. Судя по публикациям, между дочерью Ларисы Гузеевой и молодым человеком присутствуют романтические отношения, а не просто дружба. Квартира, в которой теперь проживает наследница ведущей шоу «Давай поженимся!», не очень большая и находится в обычном спальном районе. При этом там нет бытовых удобств, так как девушка спит на матрасе, расположенном на полу.

Гузеева всегда была очень близка с дочерью и поддерживала ее во всем. Тем не менее пока что звезда не прокомментировала переезд члена семьи.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый кроссовер Changan CS75 FL появился на рынке…
Диетологи рассказали о пользе ежедневного употребления…
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова спит на полу в съёмной…
Умные дома научат определять присутствие человека по…
ГАЗ заявил о начале продаж новой версии «Садко…
Эксперты назвали взаимозаменяемые детали iPhone SE и iPhone…
Эвелина Хромченко показала архивное фото, сделанное во время…
"Электронная кожа": Ученые из США изобрели материал, измеряющий состояние…
Сергей Соседов о финале шоу «Голос. Дети»: «Они в таком возрасте должны…
В текстовом редакторе Word найдена секретная…
Названы 4 недуга, в борьбе с которыми поможет яблочный…
«Бессмертный полк» проведут онлайн из-за…
Адвокат Сергей Жорин о ситуации с Региной Тодоренко: «Мнение и суждение не может быть…
Аналитик Артем Евланов рассказал об увеличении потребления коммунальных услуг на фоне пандемии коронавируса в…
Ученые обнаружили РНК коронавируса в атмосферной взвеси…
Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отравлении инициаторов сноса памятника…
На заводе General Dynamics заметили неизвестную…
«Не зря посадили!»: Алла Пугачева научила сына Гарри Галкина лазать по…
Marvel объявила даты выхода следующих фильмов…
Регина Тодоренко следила за местонахождением Влада Топалова во время съемок шоу…
В Сети перечислили смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 12…
Звезда “Холостяка” Александра Зотова назвала себя состоявшейся…
Министр просвещения Сергей Кравцов: «Российские школы не готовы к удаленному…
«Это было затишье перед бурей?»: Джиган проанонсировал выход новой…
В Гидрометцентре жителям России предрекли рекордно жаркий…
Владельцы смартфонов Xiaomi подверглись массовым хакерским…
В Госдуме оценили идею о переносе майских праздников в…
LG выпустит новый смартфон Velvet с прочным и изящным…
Просмотреть все новости