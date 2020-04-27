ГАЗ заявил о начале продаж новой версии «Садко Next»





Несколько российских дилеров уже получили первую партию грузовиков «Садко Next». Двухрядная кабина позволяет вмещать до семи пассажиров, тогда как в предшественниках ГАЗ-3308 «Садко» и ГАЗ-66 «Шишига» едва помещались трое человек. PRO-комплектация включает в себя кондиционер, второй топливный бак, тягово-сцепное устройство, а также задний диван. Стать владельцем новинки можно за 2,6 млн рублей.«Садко Next» отличается высоким уровнем комфорта, широким функционалом и передовыми решениями в плане дизайна. От предыдущего поколения машине досталась усиленная рама, мосты с поворотными кулаками и обновленные покрышки с большой несущей способностью. Стандартная версия грузовика оборудуется 4,4-литровым «дизелем» с турбонаддувом мощностью 149 л. с. и 490 Нм. В комплект также входит 5-ступенчатая МКПП и поддержка полного привода.