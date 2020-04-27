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Умные дома научат определять присутствие человека по дыханию

Ученые из университета Пердью создали уникальное устройство для определения присутствия человека в помещении. Умные дома научат реагировать на дыхание и включать специальные режимы по контролю микроклимата.

Устройство имеет два датчика, которые определяют уровень углекислого газа в помещении. Когда человек заходит, то наблюдается скачок CO2, после чего система дает определенные команды климат-контролю. В результате умный дом способен не только реагировать на дыхание человека, но и оптимально настаивать вентиляцию и обогрев, что сокращает расходы электроэнергии и улучшает микроклимат.

В данный момент устройство уже запатентовано и удачно прошло испытания. Ученые ищут систему, в которую можно внедрить свое изобретение. Эксперты отметили, что недорогой датчик отлично себя покажет не только в частном доме, но и в больших офисах, поэтому производители климат-систем будут заинтересованы в изобретении.

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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:25

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