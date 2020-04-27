Умные дома научат определять присутствие человека по дыханию





Устройство имеет два датчика, которые определяют уровень углекислого газа в помещении. Когда человек заходит, то наблюдается скачок CO2, после чего система дает определенные команды климат-контролю. В результате умный дом способен не только реагировать на дыхание человека, но и оптимально настаивать вентиляцию и обогрев, что сокращает расходы электроэнергии и улучшает микроклимат.В данный момент устройство уже запатентовано и удачно прошло испытания. Ученые ищут систему, в которую можно внедрить свое изобретение. Эксперты отметили, что недорогой датчик отлично себя покажет не только в частном доме, но и в больших офисах, поэтому производители климат-систем будут заинтересованы в изобретении.