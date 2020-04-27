Эксперты назвали взаимозаменяемые детали iPhone SE и iPhone 8
Смартфон iPhone SE только поступил на рынок, но его уже успели разобрать. Эксперты назвали взаимозаменяемые детали нового iPhone и iPhone 8.
Эксперты iFixit посмотрели начинку iPhone SE. Оказывается, смартфон не отличается эксклюзивными деталями, поскольку некоторые части устройства полностью совместимы с iPhone 8. Камера, слот под SIM-карту, вибромотор и дисплей полностью взаимозаменяемые между указанными смартфонами от яблочного гиганта. Эта новость порадовала поклонников Apple, поскольку в случае ремонта можно сэкономить приличную сумму. Все же функция True Tone не будет работать после установки на iPhone SE экрана с iPhone 8. Чтобы активировать данное свойство, потребуется специальное программное обеспечение.
Отдельное внимание эксперты уделили аккумулятору. Хоть внешне батареи и похожи, на самом деле они не взаимозаменяемые. Дело в том, что разъем на iPhone SE такой же как на iPhone 11, поэтому при проблеме с батареей придется отдать всю сумму. Эксперты также отметили, возможно iPhone SE станет самым ремонтнопригодным устройством от Apple, поэтому устройство должно стать весьма популярным.
Эксперты iFixit посмотрели начинку iPhone SE. Оказывается, смартфон не отличается эксклюзивными деталями, поскольку некоторые части устройства полностью совместимы с iPhone 8. Камера, слот под SIM-карту, вибромотор и дисплей полностью взаимозаменяемые между указанными смартфонами от яблочного гиганта. Эта новость порадовала поклонников Apple, поскольку в случае ремонта можно сэкономить приличную сумму. Все же функция True Tone не будет работать после установки на iPhone SE экрана с iPhone 8. Чтобы активировать данное свойство, потребуется специальное программное обеспечение.
Отдельное внимание эксперты уделили аккумулятору. Хоть внешне батареи и похожи, на самом деле они не взаимозаменяемые. Дело в том, что разъем на iPhone SE такой же как на iPhone 11, поэтому при проблеме с батареей придется отдать всю сумму. Эксперты также отметили, возможно iPhone SE станет самым ремонтнопригодным устройством от Apple, поэтому устройство должно стать весьма популярным.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:13