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Эксперты назвали взаимозаменяемые детали iPhone SE и iPhone 8

Смартфон iPhone SE только поступил на рынок, но его уже успели разобрать. Эксперты назвали взаимозаменяемые детали нового iPhone и iPhone 8.

Эксперты iFixit посмотрели начинку iPhone SE. Оказывается, смартфон не отличается эксклюзивными деталями, поскольку некоторые части устройства полностью совместимы с iPhone 8. Камера, слот под SIM-карту, вибромотор и дисплей полностью взаимозаменяемые между указанными смартфонами от яблочного гиганта. Эта новость порадовала поклонников Apple, поскольку в случае ремонта можно сэкономить приличную сумму. Все же функция True Tone не будет работать после установки на iPhone SE экрана с iPhone 8. Чтобы активировать данное свойство, потребуется специальное программное обеспечение.

Отдельное внимание эксперты уделили аккумулятору. Хоть внешне батареи и похожи, на самом деле они не взаимозаменяемые. Дело в том, что разъем на iPhone SE такой же как на iPhone 11, поэтому при проблеме с батареей придется отдать всю сумму. Эксперты также отметили, возможно iPhone SE станет самым ремонтнопригодным устройством от Apple, поэтому устройство должно стать весьма популярным.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:13

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