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Эвелина Хромченко показала архивное фото, сделанное во время беременности

Ведущая и стилист программы “Модный приговор” Эвелина Хромченко показала в Instagram редкий кадр, сделанный во время беременности. Поклонники назвали журналистку неузнаваемой.

Новым фото Эвелина Хромченко поздравила своего сына Артемия, которому исполнилось 24 года. В новой публикации стилист отметила, что перед тем, как отправиться в роддом, она заехала на съемки, где получился такой кадр. На нем звезда запечатлена в расшнурованных ботинках, темных брюках и светлой куртке, которую расстегнула, показывая живот. В комментариях поклонники отметили, что журналистка выглядит привлекательно, несмотря на неокрашенные короткие волосы и отсутствие макияжа.

Некоторые посчитали, что на этом фото телеведущая “неузнаваемая”, а за прошедшие годы сильно изменилась. Фолловеры также отметили, что даже во время беременности Эвелина Хромченко ухаживала за собой и старалась соответствовать созданному образу. Об этом сообщает издание globalmsk.ru.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:09

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