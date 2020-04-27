"Электронная кожа": Ученые из США изобрели материал, измеряющий состояние здоровья





Команда исследователей из технологического института Калифорнии говорит, что их "электронная кожа" синтезируется из гибкого каучука, оснащенного сенсорами, которые считывают разнообразные показатели тела. В их число входят частота пульса, температура, уровень сахара в крови и скорость передачи нервных импульсов. "Одна из главных проблем таких носимых устройств - это энергопотребление", - говорит автор проекта Вэй Гао.Решение оказалось простым и эффективным: электроэнергия для нового материала будет вырабатываться теплом, исходящим от человека. В дальнейшем разработчики проведут испытания сенсоров, которые можно внедрять в гибкую базу и использовать для коммерческих целей. По словам ученых, "электронная кожа" станет носимым биодатчиком, который может помочь в проектировании и оптимизации бионических протезов. Платформа также позволит создать новые типы личных гаджетов намного удобнее текущих устройств.