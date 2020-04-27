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"Электронная кожа": Ученые из США изобрели материал, измеряющий состояние здоровья

Ученые из США изобрели электронную оболочку, которая наносится на кожу и измеряет состояние здоровья. Материал работает на биотопливных элементах, перерабатывающих человеческий пот.

Команда исследователей из технологического института Калифорнии говорит, что их "электронная кожа" синтезируется из гибкого каучука, оснащенного сенсорами, которые считывают разнообразные показатели тела. В их число входят частота пульса, температура, уровень сахара в крови и скорость передачи нервных импульсов. "Одна из главных проблем таких носимых устройств - это энергопотребление", - говорит автор проекта Вэй Гао.

Решение оказалось простым и эффективным: электроэнергия для нового материала будет вырабатываться теплом, исходящим от человека. В дальнейшем разработчики проведут испытания сенсоров, которые можно внедрять в гибкую базу и использовать для коммерческих целей. По словам ученых, "электронная кожа" станет носимым биодатчиком, который может помочь в проектировании и оптимизации бионических протезов. Платформа также позволит создать новые типы личных гаджетов намного удобнее текущих устройств.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:04

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