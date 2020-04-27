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Сергей Соседов о финале шоу «Голос. Дети»: «Они в таком возрасте должны учиться»

Сергей Соседов высказал резкое мнение по поводу финала «Голоса». По словам музыкального критика, дети не должны принимать участие в подобных шоу.
Сергей Соседов о финале шоу «Голос. Дети»: «Они в таком возрасте должны учиться»

В новом сезоне конкурса победила Олеся Казаченко, но зрителей опять не устроили результаты. Девочку раскритиковали, сравнив ее выступления с дочерью Алсу Микеллой Абрамовой. Как сказал Сергей Соседов, он не смотрел финал проекта, да и вообще не уделяет внимания таким передачам. Журналист считает, что «Голос» давно не нравится россиянам, а верить в честность голосований не следует.

Эксперт заявил, что имена победителей шоу известны организаторам заранее, однако людям об этом не говорят. При этом шоумен подчеркнул, что в таком возрасте дети должны учиться, ведь в будущем происходящее негативно повлияет на их психику. Пение юных артистов критик считает «несовершенным», поэтому оно так трогает взрослых.

Как отметил Соседов, детские конкурсы должны устраивать в формате отчетных концертов, где нет никаких соревнований. Журналист добавил, что «Голос» не является бесплатным шоу, поэтому неудивительно, что зрители не верят в его честность.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:00

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