Сергей Соседов о финале шоу «Голос. Дети»: «Они в таком возрасте должны учиться»





В новом сезоне конкурса победила Олеся Казаченко, но зрителей опять не устроили результаты. Девочку раскритиковали, сравнив ее выступления с дочерью Алсу Микеллой Абрамовой. Как сказал Сергей Соседов, он не смотрел финал проекта, да и вообще не уделяет внимания таким передачам. Журналист считает, что «Голос» давно не нравится россиянам, а верить в честность голосований не следует.Эксперт заявил, что имена победителей шоу известны организаторам заранее, однако людям об этом не говорят. При этом шоумен подчеркнул, что в таком возрасте дети должны учиться, ведь в будущем происходящее негативно повлияет на их психику. Пение юных артистов критик считает «несовершенным», поэтому оно так трогает взрослых.Как отметил Соседов, детские конкурсы должны устраивать в формате отчетных концертов, где нет никаких соревнований. Журналист добавил, что «Голос» не является бесплатным шоу, поэтому неудивительно, что зрители не верят в его честность.