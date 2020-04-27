В текстовом редакторе Word найдена секретная функция
В Word от Windows обнаружилась функция быстрого сохранения изображений из .docx-документа. Об этом способе сообщил один из пользователей Twitter.
Способ предусматривает внесение изменений в наименование формата документа .docx в .zip, чтобы сохранить изображения в соответствующих папках в архиве в оригинальном размере. Пользователи Twitter выразили благодарность автору идеи за открытие “секретной” функции Word. Некоторые подписчики заметили, что этот метод применяется также к файлам других программ пакета Microsoft. Например, простым переименованием имеется возможность экспортировать медиафайлы, содержащиеся в документах Excel и PowerPoint.
Об обнаруженной недавно функции Word предоставляет информацию издание “Слово и Дело”.
Способ предусматривает внесение изменений в наименование формата документа .docx в .zip, чтобы сохранить изображения в соответствующих папках в архиве в оригинальном размере. Пользователи Twitter выразили благодарность автору идеи за открытие “секретной” функции Word. Некоторые подписчики заметили, что этот метод применяется также к файлам других программ пакета Microsoft. Например, простым переименованием имеется возможность экспортировать медиафайлы, содержащиеся в документах Excel и PowerPoint.
Об обнаруженной недавно функции Word предоставляет информацию издание “Слово и Дело”.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:55