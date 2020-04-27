Названы 4 недуга, в борьбе с которыми поможет яблочный уксус





Они предупреждают: несмотря на множество полезных свойств, яблочный уксус следует использовать с осторожностью из-за высокого уровня кислотности. Продукт особенно эффективен в лечении кожных заболеваний, вроде легкой формы себорейного дерматита. Избавиться от перхоти поможет промывание волос раствором, который уравновесит рН кожи головы и предотвратит рост бактерий. Для лечения бородавок и прыщей рекомендуется смешать чашку яблочного уксуса с водой и наносить на кожу по два раза в день.Уксус также считается отличным средством от плохого запаха ног - его нужно налить на детские салфетки, оставить на ночь в холодильнике, после чего регулярно протирать чистые стопы. От кожного зуда можно избавиться с помощью антисептических реагентов, содержащихся в этом продукте. Кроме прочего, он обладает противогрибковыми свойствами, восстанавливает поры и укрепляет иммунную систему перед дерматологическими инфекциями.