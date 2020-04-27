Адвокат Сергей Жорин о ситуации с Региной Тодоренко: «Мнение и суждение не может быть наказано»
Сергей Жорин прокомментировал ситуацию вокруг Регины Тодоренко по поводу слов о домашнем насилии. Адвокат поддержал телеведущую за то, что она не боится высказывать свое мнение.
Рекламные кампании часто расторгают договора со знаменитостями, так как зависят от общественного мнения. Об этом заявил Сергей Жорин в ходе разговора с журналистами о конфликте с участием супруги Влада Топалова, в котором она оказалась из-за неосторожного комментария. Тем не менее адвоката удивило, что представители международной корпорации PepsiCo прекратили сотрудничество с Региной Тодоренко, учитывая существование европейской конвенции о правах человека. Согласно данному документу, мнения и суждения не должны наказываться. Юрист добавил, что целый ряд контрактов со звездой теперь под ударом из-за понижения популярности различных компаний.
Как отметил Жорин, он не знаком с певицей лично, но после произошедшего проявил интерес к ее персоне. Более того, адвокат начал уважать Тодоренко, так как каждый «имеет право на свое мнение». Юрист подчеркнул, что поддерживает артистку не из-за ее слов, а из-за того, что она не боится откровенно высказываться.
Ранее популярную ведущую из-за комментария по поводу домашнего насилия журнал Glamour лишил звания «Женщина года». Звезда пыталась объяснить, что не оправдывала подобное поведение, но была обвинена в лицемерии, о чем сообщает newinform.com.
Рекламные кампании часто расторгают договора со знаменитостями, так как зависят от общественного мнения. Об этом заявил Сергей Жорин в ходе разговора с журналистами о конфликте с участием супруги Влада Топалова, в котором она оказалась из-за неосторожного комментария. Тем не менее адвоката удивило, что представители международной корпорации PepsiCo прекратили сотрудничество с Региной Тодоренко, учитывая существование европейской конвенции о правах человека. Согласно данному документу, мнения и суждения не должны наказываться. Юрист добавил, что целый ряд контрактов со звездой теперь под ударом из-за понижения популярности различных компаний.
Как отметил Жорин, он не знаком с певицей лично, но после произошедшего проявил интерес к ее персоне. Более того, адвокат начал уважать Тодоренко, так как каждый «имеет право на свое мнение». Юрист подчеркнул, что поддерживает артистку не из-за ее слов, а из-за того, что она не боится откровенно высказываться.
Ранее популярную ведущую из-за комментария по поводу домашнего насилия журнал Glamour лишил звания «Женщина года». Звезда пыталась объяснить, что не оправдывала подобное поведение, но была обвинена в лицемерии, о чем сообщает newinform.com.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:37