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Адвокат Сергей Жорин о ситуации с Региной Тодоренко: «Мнение и суждение не может быть наказано»

Сергей Жорин прокомментировал ситуацию вокруг Регины Тодоренко по поводу слов о домашнем насилии. Адвокат поддержал телеведущую за то, что она не боится высказывать свое мнение.
Адвокат Сергей Жорин о ситуации с Региной Тодоренко: «Мнение и суждение не может быть наказано»

Рекламные кампании часто расторгают договора со знаменитостями, так как зависят от общественного мнения. Об этом заявил Сергей Жорин в ходе разговора с журналистами о конфликте с участием супруги Влада Топалова, в котором она оказалась из-за неосторожного комментария. Тем не менее адвоката удивило, что представители международной корпорации PepsiCo прекратили сотрудничество с Региной Тодоренко, учитывая существование европейской конвенции о правах человека. Согласно данному документу, мнения и суждения не должны наказываться. Юрист добавил, что целый ряд контрактов со звездой теперь под ударом из-за понижения популярности различных компаний.

Как отметил Жорин, он не знаком с певицей лично, но после произошедшего проявил интерес к ее персоне. Более того, адвокат начал уважать Тодоренко, так как каждый «имеет право на свое мнение». Юрист подчеркнул, что поддерживает артистку не из-за ее слов, а из-за того, что она не боится откровенно высказываться.

Ранее популярную ведущую из-за комментария по поводу домашнего насилия журнал Glamour лишил звания «Женщина года». Звезда пыталась объяснить, что не оправдывала подобное поведение, но была обвинена в лицемерии, о чем сообщает newinform.com.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:37

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