«Бессмертный полк» проведут онлайн из-за коронавируса
Известная акция «Бессмертный полк» пройдет в оригинальном формате из-за коронавируса. Участники движения «Волонтеры Победы» проведут мероприятие онлайн, поэтому все россияне смогут присоединиться к проекту.
Согласно предварительной информации, «Бессмертный полк» покажут на 200 экранах Москвы, а также проведут трансляцию в Сети. В акции участвует онлайн-кинотеатр OKKO, поэтому пользователи сервиса тоже смогут просмотреть мероприятие дома. Кроме этого трансляция будет идти на официальном сайте «Бессмертного полка России».
Все же подробной информации об организационных моментах нет. Известно, что акцию проведут не только в Москве. Участие примут также регионы, которые из-за пандемии коронавируса вынуждены строго ограничить передвижение граждан.
Согласно предварительной информации, «Бессмертный полк» покажут на 200 экранах Москвы, а также проведут трансляцию в Сети. В акции участвует онлайн-кинотеатр OKKO, поэтому пользователи сервиса тоже смогут просмотреть мероприятие дома. Кроме этого трансляция будет идти на официальном сайте «Бессмертного полка России».
Все же подробной информации об организационных моментах нет. Известно, что акцию проведут не только в Москве. Участие примут также регионы, которые из-за пандемии коронавируса вынуждены строго ограничить передвижение граждан.
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:44