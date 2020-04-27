«Бессмертный полк» проведут онлайн из-за коронавируса





Согласно предварительной информации, «Бессмертный полк» покажут на 200 экранах Москвы, а также проведут трансляцию в Сети. В акции участвует онлайн-кинотеатр OKKO, поэтому пользователи сервиса тоже смогут просмотреть мероприятие дома. Кроме этого трансляция будет идти на официальном сайте «Бессмертного полка России».Все же подробной информации об организационных моментах нет. Известно, что акцию проведут не только в Москве. Участие примут также регионы, которые из-за пандемии коронавируса вынуждены строго ограничить передвижение граждан.