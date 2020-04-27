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Аналитик Артем Евланов рассказал об увеличении потребления коммунальных услуг на фоне пандемии коронавируса в РФ

Аналитик Артем Евланов предсказал продолжение увеличения потребления коммунальных услуг в РФ. Причиной более существенных счетов по ЖКХ эксперт считает самоизоляцию населения из-за коронавируса.

Артем Евланов заметил, что за апрель, который был объявлен нерабочим в России, счета за электроэнергию увеличились в среднем на 40-45 кВт/ч на человека. Индивидуальное потребление холодного и горячего водоснабжения тоже возросло. Аналитик напомнил, что с 1 июля тарифы по коммунальным платежам увеличатся на 4%, а в апреле прошлого года рост цен составлял 2,4%. При этом многие россияне затрудняются платить даже по текущим расценкам, поэтому Госдума предложила не проводить плановую индексацию. Если проект будет принят, то региональные власти не смогут превышать установленный уровень индексации. Однако эти меры могут плохо повлиять на работу коммунальных служб и им могут потребоваться государственные субсидии и льготы.

Решением данной проблемы Евланов считает выделение средств из федерального бюджета на компенсацию убытков, которые понесет ЖК-сектор. Слова специалиста передает издание "ПолитЭксперт".

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:30

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