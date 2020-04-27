Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отравлении инициаторов сноса памятника Коневу
Демонтаж памятника Ивану Коневу в Праге вызвал резкий общественный резонанс и породил большое количество слухов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отравлении инициаторов сноса статуи.
Многочисленные чешские СМИ распространяют слухи о том, что главу администрации Праги Ондржея Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба намеревались отравить. Об говорится в новом материале от издания Nation News. Маргинальная теория гласит, что некий обладатель российского дипломатического паспорта планировал встретиться с чиновниками, но в его саквояже нашли смертельный яд рицин. Причиной предполагаемого покушения могло быть недавнее постановление Коларжа и Гржиба о переименовании площади перед посольством РФ в Праге в честь Бориса Немцова.
Известно, что в ходе "декоммунизации" власти Праги снесли 3 апреля монумент советскому полководцу Ивану Коневу. В связи с внезапным усилением личной охраны градоначальников Праги, местные журналисты из газеты "Респект" решили поддержать гипотезу деятельности российских спецслужб. Подобные слухи не прошли мимо внимания Дмитрия Пескова, который назвал публикации "похожими на очередную утку". Государственный советник порекомендовал согражданам не доверять ложным новостям.
Многочисленные чешские СМИ распространяют слухи о том, что главу администрации Праги Ондржея Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба намеревались отравить. Об говорится в новом материале от издания Nation News. Маргинальная теория гласит, что некий обладатель российского дипломатического паспорта планировал встретиться с чиновниками, но в его саквояже нашли смертельный яд рицин. Причиной предполагаемого покушения могло быть недавнее постановление Коларжа и Гржиба о переименовании площади перед посольством РФ в Праге в честь Бориса Немцова.
Известно, что в ходе "декоммунизации" власти Праги снесли 3 апреля монумент советскому полководцу Ивану Коневу. В связи с внезапным усилением личной охраны градоначальников Праги, местные журналисты из газеты "Респект" решили поддержать гипотезу деятельности российских спецслужб. Подобные слухи не прошли мимо внимания Дмитрия Пескова, который назвал публикации "похожими на очередную утку". Государственный советник порекомендовал согражданам не доверять ложным новостям.