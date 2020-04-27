Ученые обнаружили РНК коронавируса в атмосферной взвеси городов





Пока рано говорить о потенциальной опасности для людей. Однако исследование поможет лучше оценивать эпидемиологическую обстановку в определенных регионах. В ходе исследования ученые обнаружили ультрадисперсные твердые частицы PM10, которые имеют диаметр менее 10 микрон. Именно на них были выявлены РНК коронавируса. Данные основаны на образцах, которые взяты с промышленных районов в атмосферной взвеси города Бергамо.Ученые подчеркнули, количество РНК коронавируса очень мало, поэтому опасности для людей нет. Все же эксперты заметили закономерность: в районах с большим количеством больных увеличивается количество потенциально опасного материала. В итоге эксперты смогут более точно определять местность, в которой требуется ввести более строгий карантин, а это позволит остановить стремительное распространение заболевания.