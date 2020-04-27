На заводе General Dynamics заметили неизвестную бронемашину
Концерн General Dynamics является крупным производителем боевой гусеничной и колесной техники для ВС США. На фирменном заводе журналистам удалось заметить неизвестную бронемашину.
Недавний визит министра армии США Райана Маккарти на одно из предприятий General Dynamics было посвящено осмотру нового легкого танка и изучению его боевых характеристик. Сотрудникам новостного агентства Sputnik удалось заметить неизвестное изделие на одной из фотографий с мероприятия. На заднем плане за несколькими контейнерами с оборудованием можно увидеть бронемашину с коричневым оттенком кузова, который частично прикрыли свернутыми гусеницами и брезентом.
Хотя значительная часть корпуса остается скрытой, отдельные черты вполне уловимы. Эксперты отметили угловые линии в стиле Tesla Cybertruck, стреловидную форму боковых стекол и и размещенное на крыше транспорта вооружение. По предварительной информации, установка могла представлять собой тяжелый пулемет американского производства. Бронемашина не имеет ничего общего с моделями из официального каталога General Dynamics, но её формы напоминают Mbombe 4x4 - БТР от южноафриканской фирмы Paramount Group.
Недавний визит министра армии США Райана Маккарти на одно из предприятий General Dynamics было посвящено осмотру нового легкого танка и изучению его боевых характеристик. Сотрудникам новостного агентства Sputnik удалось заметить неизвестное изделие на одной из фотографий с мероприятия. На заднем плане за несколькими контейнерами с оборудованием можно увидеть бронемашину с коричневым оттенком кузова, который частично прикрыли свернутыми гусеницами и брезентом.
Хотя значительная часть корпуса остается скрытой, отдельные черты вполне уловимы. Эксперты отметили угловые линии в стиле Tesla Cybertruck, стреловидную форму боковых стекол и и размещенное на крыше транспорта вооружение. По предварительной информации, установка могла представлять собой тяжелый пулемет американского производства. Бронемашина не имеет ничего общего с моделями из официального каталога General Dynamics, но её формы напоминают Mbombe 4x4 - БТР от южноафриканской фирмы Paramount Group.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:11