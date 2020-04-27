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«Не зря посадили!»: Алла Пугачева научила сына Гарри Галкина лазать по деревьям

Дети Аллы Пугачевой отлично проводят время на самоизоляции и находят себе массу развлечений. Так, певица научила своего сына Гарри Галкина лазать по деревьям.
«Не зря посадили!»: Алла Пугачева научила сына Гарри Галкина лазать по деревьям

По словам телеведущего, в режиме карантина их семья совсем не страдает, а все благодаря огромным апартаментам в виде замка и окружающей территории. Наследники Пугачевой всегда найдут, чем занять себя и звездных родителей. Ребята вместе играют, готовят, учат школьную программу и организовывают импровизированные концерты в домашней студии. Кроме этого, семейство много гуляет, о чем свидетельствуют различные публикации в Instagram, которые, в основном, размещает шоумен. Недавно он продемонстрировал новое увлечение сына, научившегося лазать по деревьям.

Как выяснилось, Примадонна придумала для Гарри Галкина интересную забаву, о чем рассказал родитель. Мальчик предпочитает исследовать сосну, появившуюся возле замка артистов в прошлом году. Дерево хорошо прижилось на новом месте.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:09

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