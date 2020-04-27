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Marvel объявила даты выхода следующих фильмов киновселенной

Компания Marvel изменила расписание дат выхода фильмов. Следующие проекты киновселенной увидят мир только после окончания пандемии коронавируса.
Marvel объявила даты выхода следующих фильмов киновселенной

Сегодня киноиндустрия переживает трудные времена. Из-за пандемии коронавируса закрыты кинотеатры, поэтому компании вынуждены переносить премьеры своих фильмов. Все же Marvel постаралась не сильно сдвигать даты, поэтому поклонники киновселенной уже 6 ноября смогут увидеть последний проект с Черной вдовой в кинотеатрах. Следующими покажут «Вечных», которых назначили на 12 февраля 2021 года. Третья часть о дружелюбном Человеке-пауке увидит мир только 5 ноября 2021 года. Долгожданная четвертая часть истории о боге грома также выйдет намного позже. «Тор. Любовь и гром» покажут в кинотеатрах не раньше 11 февраля 2022 года, а сиквел «Доктора Стренджа» выйдет только 25 марта этого же года.

Стоит упомянуть также мультфильм от Sony – «Человек-паук. Через вселенные». Продолжение полнометражной истории назначено на 7 октября 2022 года. Напомним, первая часть вышла в 2018 году и получила премию «Оскар» в категории «Лучший мультфильм года».

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Культура
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:04

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