Marvel объявила даты выхода следующих фильмов киновселенной





Сегодня киноиндустрия переживает трудные времена. Из-за пандемии коронавируса закрыты кинотеатры, поэтому компании вынуждены переносить премьеры своих фильмов. Все же Marvel постаралась не сильно сдвигать даты, поэтому поклонники киновселенной уже 6 ноября смогут увидеть последний проект с Черной вдовой в кинотеатрах. Следующими покажут «Вечных», которых назначили на 12 февраля 2021 года. Третья часть о дружелюбном Человеке-пауке увидит мир только 5 ноября 2021 года. Долгожданная четвертая часть истории о боге грома также выйдет намного позже. «Тор. Любовь и гром» покажут в кинотеатрах не раньше 11 февраля 2022 года, а сиквел «Доктора Стренджа» выйдет только 25 марта этого же года.Стоит упомянуть также мультфильм от Sony – «Человек-паук. Через вселенные». Продолжение полнометражной истории назначено на 7 октября 2022 года. Напомним, первая часть вышла в 2018 году и получила премию «Оскар» в категории «Лучший мультфильм года».