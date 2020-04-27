В Сети перечислили смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 12 первыми





Владельцы некоторых флагманов от китайской компании Xiaomi вскоре получат приглашение на участие в бета-тестировании новой версии MIUI. Впоследствии эти серии смартфонов могут надеяться на прошивку в рамках первой волны запуска 12-го поколения мобильной ОС. Инсайдеры говорят, что в их числе значатся Mi 10 и Mi 9, Mi CC9, Mi MIX 2, Mi Note 3, Mi 8 Youth Edition, а также их многочисленные модификации из премиум-сегмента.Что касается устройств от Redmi, то в этом случае список выглядит на порядок скромнее: он включает в себя K30, K20, Note 8 Pro, Redmi Note 5 и несколько эксклюзивных сборок. Источники пока не сообщали, сколько времени потребуется для завершения бета-теста, и когда стоит ожидать полноценной презентации MIUI 12. Многих пользователей также удивил факт, что в перечне не было моделей смартфонов от европейских брендов.