«Это было затишье перед бурей?»: Джиган проанонсировал выход новой песни





В честь дня рождения Оксаны Самойловой и дочери Майи артист представил свежую композицию. В подписи к новой публикации Джиган признался своей жене в любви, которая не так давно подала на развод из-за неверности мужа и его развлечений. Певец был достаточно эмоционален и написал, что любит своих близких «больше жизни». Выход песни состоится при поддержке Zhara Music. Многие подписчики были рады узнать о возращении кумира, однако к его творчеству отнеслись негативно.В комментариях юзеры высказались о том, что ситуация с лечением Джигана из-за употребления запрещенных веществ была выдумкой ради пиара. Другие фолловеры также поделились своим разочарованием от поведения исполнителя. Тем не менее преданные фанаты предположили, что звездная пара помирилась.