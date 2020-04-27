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Звезда “Холостяка” Александра Зотова назвала себя состоявшейся личностью

Звезда “Холостяка” Александра Зотова рассказала, за что ее ценит Антон Криворотов. Участница проекта считает, что у нее большие шансы завоевать его сердце, поскольку она состоявшаяся личность.

По окончанию РГУНиГ им. Губкина Александра Зотова работала по специальности непродолжительное время, но решила сменить деятельность из-за желания больше путешествовать, а также иметь интересные и высокооплачиваемые проекты. Чтобы “проверить себя в экстремальных условиях” модель решила принять участие в проекте “Холостяк”. Зотова считает, что ей удалось достичь финала, поскольку она состоявшаяся личность и готова к серьезным отношениям, и это ценит Антон Криворотов. Главными соперницами модель считает Дарью Хаитметову, а Барбару Пино она назвала немногословной. В предполагаемом женихе ее удивило умение “очаровывать речью”.

На время карантина Александра Зотова отправилась к родителям в загородный дом. На самоизоляции она предпочитает учить английский, читать и смотреть фильмы, а также практикуется в кулинарии. После пандемии молодая особа ожидает большие перемены, но не рискует прогнозировать будущую занятость, а в настоящее время остается без работы.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:50

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