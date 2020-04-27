В Гидрометцентре жителям России предрекли рекордно жаркий год





Днями ранее эксперты из Национального управления по исследованиям океана и атмосферы США говорили, что 2020 год с вероятностью в 75% будет отличаться аномально высокой температурой воздуха. Эти прогнозы подтвердил и глава Гидрометцентра Роман Вильфанд: "Может быть, год не станет рекордно теплым, но вторым или третьим в ранге температур". Климатолог добавил, что каждое следующее пятилетие следует ожидать повышения среднего показателя тепла.Вильфанд объясняет подобную тенденцию катастрофическим глобальным потеплением, которое вызвано постепенным увеличением парниковых газов в атмосфере. В 2019 году июль был признан самым жарким месяцем за все 140 лет метеорологических наблюдений. Подобная погода спровоцировала большое количество пожаров и смертей от теплового удара в Европе и РФ. В то же время, температура воздуха в начале мая будет лежать в пределах климатической нормы, не превышая 15°C.