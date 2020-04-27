В Гидрометцентре жителям России предрекли рекордно жаркий год
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз на нынешний год. По словам синоптика, лето станет самым теплым периодом для жителей России за последние пять лет.
Днями ранее эксперты из Национального управления по исследованиям океана и атмосферы США говорили, что 2020 год с вероятностью в 75% будет отличаться аномально высокой температурой воздуха. Эти прогнозы подтвердил и глава Гидрометцентра Роман Вильфанд: "Может быть, год не станет рекордно теплым, но вторым или третьим в ранге температур". Климатолог добавил, что каждое следующее пятилетие следует ожидать повышения среднего показателя тепла.
Вильфанд объясняет подобную тенденцию катастрофическим глобальным потеплением, которое вызвано постепенным увеличением парниковых газов в атмосфере. В 2019 году июль был признан самым жарким месяцем за все 140 лет метеорологических наблюдений. Подобная погода спровоцировала большое количество пожаров и смертей от теплового удара в Европе и РФ. В то же время, температура воздуха в начале мая будет лежать в пределах климатической нормы, не превышая 15°C.
Днями ранее эксперты из Национального управления по исследованиям океана и атмосферы США говорили, что 2020 год с вероятностью в 75% будет отличаться аномально высокой температурой воздуха. Эти прогнозы подтвердил и глава Гидрометцентра Роман Вильфанд: "Может быть, год не станет рекордно теплым, но вторым или третьим в ранге температур". Климатолог добавил, что каждое следующее пятилетие следует ожидать повышения среднего показателя тепла.
Вильфанд объясняет подобную тенденцию катастрофическим глобальным потеплением, которое вызвано постепенным увеличением парниковых газов в атмосфере. В 2019 году июль был признан самым жарким месяцем за все 140 лет метеорологических наблюдений. Подобная погода спровоцировала большое количество пожаров и смертей от теплового удара в Европе и РФ. В то же время, температура воздуха в начале мая будет лежать в пределах климатической нормы, не превышая 15°C.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:30