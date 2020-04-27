АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

В Госдуме оценили идею о переносе майских праздников в России

В Госдуме выступили против инициативы о переносе майских праздников. По мнению депутата Ярослава Нилова, соответствующие меры могут создать еще более значительную нагрузку на экономику России.

Политик подчеркнул, что если отказаться от традиционных майских праздников и сдвинуть их на другой период, это грозит ростом безработицы в паре с сокращением среди граждан покупательной способности. Депутат предложил выбирать между восстановлением после введенных ограничений из-за коронавируса и массовыми гуляниями. Он напомнил, что экономика страны, как и бизнес уже понесли большие убытки в связи с пандемией. Мнение своего коллеги поддержала Ольга Павлова, которая отметила, что майские праздники носят статус государственных и приурочены к значимым датам, а в связи с исторической принадлежностью их нельзя отменить.

Валерий Рязанский, представляющий Совфед, высказал мнение, что предстоящие праздники не нужно отменять, поскольку граждане могут отметить их в домашней атмосфере. Такого мнения придерживается председатель Роспотребнадзора Анна Попова.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отравлении инициаторов сноса памятника…
На заводе General Dynamics заметили неизвестную…
«Не зря посадили!»: Алла Пугачева научила сына Гарри Галкина лазать по…
Marvel объявила даты выхода следующих фильмов…
Регина Тодоренко следила за местонахождением Влада Топалова во время съемок шоу…
В Сети перечислили смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 12…
Звезда “Холостяка” Александра Зотова назвала себя состоявшейся…
Министр просвещения Сергей Кравцов: «Российские школы не готовы к удаленному…
«Это было затишье перед бурей?»: Джиган проанонсировал выход новой…
В Гидрометцентре жителям России предрекли рекордно жаркий…
Владельцы смартфонов Xiaomi подверглись массовым хакерским…
В Госдуме оценили идею о переносе майских праздников в…
LG выпустит новый смартфон Velvet с прочным и изящным…
Жительница Великобритании после покупки не смогла надеть виниры из-за большого…
Диана Гурцкая о разговоре с отцом: «Если ты хочешь, чтобы я умерла, я не буду заниматься…
Oppo и Vivo вытеснили Huawei на третье место в…
Названы планеты в Млечном Пути, привлекающие внимание…
Эксперты выяснили, какие ноутбуки пользуются спросом во время…
Смерть сына и внебрачная дочь: Стали известны подробности личной жизни Евгения…
Опубликованы рендеры LADA…
Пилот Кевин Нунан рассказал о подготовке США к войне с СССР в конце…
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
Уральские ученые изобрели портативные анализаторы уровня глюкозы и холестерина в организме…
BMW запустил полный цикл онлайн-продаж автомобилей в…
Ученые выяснили, что сыромороженные корма опасны для…
Певица Наzима намекнула на новые отношения после расставания с Мишей…
В Латвии грозятся высылать русскоязычных граждан из…
В России хотят ввести штрафы за неисправную…
Просмотреть все новости