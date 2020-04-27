В Госдуме оценили идею о переносе майских праздников в России





Политик подчеркнул, что если отказаться от традиционных майских праздников и сдвинуть их на другой период, это грозит ростом безработицы в паре с сокращением среди граждан покупательной способности. Депутат предложил выбирать между восстановлением после введенных ограничений из-за коронавируса и массовыми гуляниями. Он напомнил, что экономика страны, как и бизнес уже понесли большие убытки в связи с пандемией. Мнение своего коллеги поддержала Ольга Павлова, которая отметила, что майские праздники носят статус государственных и приурочены к значимым датам, а в связи с исторической принадлежностью их нельзя отменить.Валерий Рязанский, представляющий Совфед, высказал мнение, что предстоящие праздники не нужно отменять, поскольку граждане могут отметить их в домашней атмосфере. Такого мнения придерживается председатель Роспотребнадзора Анна Попова.