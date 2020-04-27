Министр просвещения Сергей Кравцов: «Российские школы не готовы к удаленному обучению»





В связи с пандемией коронавируса российские школы были переведены на дистанционное обучение. Власть пошла на подобный шаг, чтобы обезопасить школьников от опасного заболевания. Министр просвещения признал, что абсолютное большинство школ оказались не готовыми к подобным мерам. Все же ученики смогут догнать материал и пересдать экзамены, а здоровье и жизнь им никто не вернет. Власть поставила на первое место безопасность детей, поэтому приняла подобное решение. Также Сергей Кравцов сообщил, что ему известно о проблемах удаленной учебы. Онлайн-платформы не выдерживают наплыва, но это временный недочет, который необходимо пережить.Чиновник отметил, даже в Москве учебные заведения оказались не готовыми к дистанционному обучению, поэтому сейчас следует получить максимум знаний из доступных источников. После окончания пандемии ученики смогут догнать материал и сдать экзамены. Внедренные меры помогли сохранить здоровье и жизни, а это главное для государства.