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Министр просвещения Сергей Кравцов: «Российские школы не готовы к удаленному обучению»

Министр просвещения Сергей Кравцов высказался о переводе школ на дистанционное обучение. Чиновник признал, что дети и учителя оказались не готовыми к удаленной работе, но результат оправдывает средства.

В связи с пандемией коронавируса российские школы были переведены на дистанционное обучение. Власть пошла на подобный шаг, чтобы обезопасить школьников от опасного заболевания. Министр просвещения признал, что абсолютное большинство школ оказались не готовыми к подобным мерам. Все же ученики смогут догнать материал и пересдать экзамены, а здоровье и жизнь им никто не вернет. Власть поставила на первое место безопасность детей, поэтому приняла подобное решение. Также Сергей Кравцов сообщил, что ему известно о проблемах удаленной учебы. Онлайн-платформы не выдерживают наплыва, но это временный недочет, который необходимо пережить.

Чиновник отметил, даже в Москве учебные заведения оказались не готовыми к дистанционному обучению, поэтому сейчас следует получить максимум знаний из доступных источников. После окончания пандемии ученики смогут догнать материал и сдать экзамены. Внедренные меры помогли сохранить здоровье и жизни, а это главное для государства.

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Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:44

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