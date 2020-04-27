Диана Гурцкая о разговоре с отцом: «Если ты хочешь, чтобы я умерла, я не буду заниматься музыкой»





Родитель знаменитости работал шахтером, а свою дочь видел филологом. В школьные годы Гуда Адамурович нанял для нее репетиторов, однако девочку интересовала только музыка. Диана Гурцкая училась в школе-интернате для незрячих и слабовидящих детей, расположенной в Тбилиси. Она также убедила педагогов, что сможет научиться играть на пианино, о чем ее семья совсем не знала. Брат артистки Роберт рассказал, как однажды мать оставила ей деньги на сапоги, а та потратила все на оплату преподавателя по музыке. Занятия для девочки были намного важнее нарядов. Теперь, когда звезда эстрады смотрит на своего сына Константина, часто вспоминает, как умоляла родных не отправлять ее на учебу. Мать жалела наследницу, но отец был очень строг.Гуда Адамурович хотел, чтобы дочь получила академическое образование и ничего о музыке слышать не желал. Тем не менее будущая певица решилась на серьезный разговор с родителем и заявила , что не будет заниматься музыкой, если близкий человек желает ей смерти. Однако эти слова подействовали, и мужчина сдался.В новом альбоме артистки «Время» много глубины, эмоций и красивых мелодий. Как отметила исполнительница, она гордится своей работой и хочет в этот сложный период поделиться своим настроением с каждым человеком.