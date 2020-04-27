Жительница Великобритании после покупки не смогла надеть виниры из-за большого размера
Зарубежное издание Daily Star поделилось историей жительницы Великобритании, которая разочаровалась в размере накладных зубов. 30-летняя Сара Хэмилтон приобрела так называемые виниры, которые оказались слишком большими.
Случай Сары Хэмилтон из Великобритании рассмешил многих пользователей соцсетей: британка опубликовала фотографии дешевых виниров (накладок, замещающих внешний слой зубов), которые не помещались в её рту и были чрезмерно белыми. Хэмилтон призналась, что хотела скрыть накладными зубами последствия сахарного диабета, но покупка за 4 фунта стерлингов оказалась бесполезной. Все же огорченная покупательница подняла настроение своим близким в период самоизоляции.
Героиня публикации в Daily Star говорит, что её ввели в заблуждение хорошие оценки от онлайн-магазина Amazon, низкая стоимость товара и обещания продавца «исправить зубы за несколько минут». После получения посылки домохозяйка «чуть не умерла от смеха», когда попыталась их надеть. «Виниры были такими белыми и огромными, что меня охватила истерика. Я даже не могла закрыть рот, не то чтобы разговаривать», - добавила Хэмилтон.
Случай Сары Хэмилтон из Великобритании рассмешил многих пользователей соцсетей: британка опубликовала фотографии дешевых виниров (накладок, замещающих внешний слой зубов), которые не помещались в её рту и были чрезмерно белыми. Хэмилтон призналась, что хотела скрыть накладными зубами последствия сахарного диабета, но покупка за 4 фунта стерлингов оказалась бесполезной. Все же огорченная покупательница подняла настроение своим близким в период самоизоляции.
Героиня публикации в Daily Star говорит, что её ввели в заблуждение хорошие оценки от онлайн-магазина Amazon, низкая стоимость товара и обещания продавца «исправить зубы за несколько минут». После получения посылки домохозяйка «чуть не умерла от смеха», когда попыталась их надеть. «Виниры были такими белыми и огромными, что меня охватила истерика. Я даже не могла закрыть рот, не то чтобы разговаривать», - добавила Хэмилтон.
В мире
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:09