Владельцы смартфонов Xiaomi подверглись массовым хакерским атакам





Специалисты по кибербезопасности из GizmoChina заметили появление большого количества ложных предложений от сетевых злоумышленников. Отмечается, что хакеры нашли новый способ кражи конфиденциальных данных пользователей, которые пользуются смартфонами от Xiaomi. Юзерам предлагают стать участниками бета-тестирования операционной системы MIUI 12, что впоследствии заканчивается скрытой установкой зловредного ПО.В пресс-службе Xiaomi попросили пользователей не верить подобным предложениям, а также не устанавливать сторонние версии ОС. Известно, что все операции и загрузки проводятся только через официальные аккаунты и ресурсы. Подобная проблема наблюдалась с десятками миллионов Android-устройств, так как владельцы ошибочно устанавливали вредоносные программы, которые маскировались под продукцию магазина Google Play Store.