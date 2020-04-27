Названы планеты в Млечном Пути, привлекающие внимание ученых





Планета LTT1445Ab освещается сразу тремя звездами, похожими на Солнце, благодаря чему получает в 5 раз больше энергии. Она в 1.35 раза габаритнее Земли и находится на отдалении в 22 световых года. Еще одна “копия Земли” под названием Kepler 438b располагается в 470 световых годах от нее. Освещает планету красный карлик, в связи с чем она имеет необходимый для развития жизни температурный режим. Несмотря на размещение в “обитаемой зоне”, здесь может не быть живых организмов из-за частых вспышек на звезде.Еще одна экзопланета Kepler 452b совершает полный оборот вокруг своей звезды ровно 385 суток. Этот показатель является наиболее близким к земному. На наименьшей отдаленности от Земли находится Proxima-b, полет к которой можно завершить за 4.2 световых года. Kepler 62f, находящийся примерно в 1200 световых годах от человечества, освещается оранжевым карликом, но большой интерес у ученых он вызывал из-за предположений о ледяной корке на поверхности. Под ним может располагаться океан, размером с Европу.Teegarden b почти не освещается своей звездой, но эта планета насколько близко располагается к красному карлику, что совершает полный оборот за 5 земных суток. Gliese 581 вращается вокруг красного карлика, обращена к которой лишь одной стороной, что спровоцировало большую разницу температур. Поверхность 55 Cancri полностью разрушилась, обнажив углеродное ядро. В результате большого давления и под воздействием температур оно превратилось в сплошной алмаз. Парадоксальная планета Gliese 436b представляет собой “куб льда”, но при этом на ее поверхности фиксируется температура в +400 градусов по Цельсию. Дело в том, что из-за высокой гравитации молекулы воды сжимаются настолько, что не могут испариться. На поверхности HD 189733b идут дожди из стекла из-за того, что атмосфера наполнена диоксидом кремния в жидком виде.