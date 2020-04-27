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Смерть сына и внебрачная дочь: Стали известны подробности личной жизни Евгения Моргунова

Евгений Моргунов мог бы отметить 27 апреля свое 93-летие, однако его не стало в 1999 году. В честь дня рождения покойного актера появились подробности его жизни, в частности, смерти сына и рождение внебрачной дочери.
Смерть сына и внебрачная дочь: Стали известны подробности личной жизни Евгения Моргунова

Многие поклонники отечественного кинематографа помнят знаменитого «Бывалого» из серии фильмов Леонида Гайдая. Тем не менее мало кто знает о личной жизни знаменитости. Так, первая супруга Моргунова Варвара Рябцева была старше его на 13 лет. Пара не была жената официально, однако прожила вместе более 10 лет. Артист не мог уговорить избранницу подарить ему ребенка, так как она не хотела ставить под удар карьеру. Однако расстались влюбленные как раз по этой причине, но смогли сохранить дружеские отношения. Со второй супругой Евгений Александрович познакомился с помощью розыгрыша, когда по телефону представился ее профессором. Вот только звезда кино не сразу завоевал сердце любимой девушки, которая, по иронии судьбы, оказалась моложе актера на 13 лет.

В семье звезд родились сыновья Антон и Николай Моргуновы. Младший наследник рано вступил в брак и стал родителем дочери Евгении. Однако в 25-летнем возрасте он умер в результате ДТП, врезавшись в дерево на мотоцикле. Эта трагедия сильно повлияла на слабое здоровье артиста. Он ушел из жизни через год после кончины сына от повторного инсульта. Внучка звезды получила музыкальное образование и теперь играет на виолончели. Как сложилась судьба старшего наследника «Бывалого» - неизвестно, но иногда в прессе появляются слухи о его алкогольной зависимости.

Кроме этого, несколько лет назад появилась информация о существовании внебрачной дочери Моргунова Арины, которая родилась во время его связи с монтажером «Мосфильма» Татьяной Бурмистровой. Девушка окончила «Гнесинку» и переехала в США. За год до смерти артист хотел увидеть дочь, но ее мать сказала, что девочка умерла. По этой причине родные так и не встретились. В память об отце наследница сменила имя на Джейн Морган.

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Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:43

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