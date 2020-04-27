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LG выпустит новый смартфон Velvet с прочным и изящным корпусом

Источники из компании LG сообщают, что бренд намеревается выпустить новый смартфон с прочным и изящным корпусом. Будущий Velvet сменит на рынке популярную линейку LG G.

Согласно сообщениям инсайдеров, LG Velvet получит не только Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой сетей 5G, но и 8 Гб оперативной с 128 Гб встроенной памяти. Основной модуль смартфона состоит из трех камер разрешением в 48, 8 и 5 Мп. В то же время, фронтальный объектив получит разрешение на 16 Мп. Комплектация также включает в себя батарею емкостью 4300 мА•ч и защитное покрытие от пыли и влаги в соответствии с описанием степени IP68.

Известно, что новинка будет отвечать требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G, выдерживая падение на твердую поверхность с высоты в 1,5 метра. Столь крепкий корпус оказался неожиданным для поклонников продукции LG, которая всегда уделяла больше внимания дизайну смартфонов. Ранее сообщалось, что официальная презентация продукта состоится 15 мая, но руководству бренда пришлось перенести мероприятие на 7 мая.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:11

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