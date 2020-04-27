Oppo и Vivo вытеснили Huawei на третье место в Китае





Пандемия коронавируса сократила спрос на смартфоны в Китае почти на 40%. При этом больше всего кризис ударил по Huawei, поскольку бренд впервые за долгое время потерял лидерство на рынке Поднебесной. Согласно последним данным, компании Oppo и Vivo вытеснили гиганта на третье место с показателем 21,4% и 20,5% от всего объёма продаж соответственно. Все же стоит уточнить, что в данных не учитывались поставки от Honor – дочернее предприятие Huawei. В суме их показатель составляет 29,9 % (20,2% – Huawei, 9,7% – Honor), поэтому фактически бренд не уступает конкурентам. Четвертая строчка досталась Xiaomi – 10,3%, а пятое Apple – 10,1%.Всего за январь в Китае продано 6,34 миллиона мобильных устройств, что на 55% меньше аналогичного периода прошлого года. Производители техники несут огромные ущербы в связи с пандемией коронавируса, поэтому правительство Поднебесной уже ослабляет ограничения, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в стране.