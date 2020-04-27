Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время карантина
Когда начался карантин на фоне распространения коронавируса, многие звезды переживали, что, находясь дома, наберут лишний вес. Однако некоторым знаменитостям даже удалось избавиться от нескольких килограммов за период самоизоляции.
Бывшая гимнастка, а ныне успешная телеведущая Ляйсан Утяшева, из-за присутствия свободного времени на карантине начала делиться с подписчиками информацией о том, как держать себя в форме. Для спортсменки важно сохранять стройную фигуру и выглядеть превосходно в любых нарядах. Фанаты отметили, что каждым днем карантина супруга Павла Воли становится худее. На видео, где Утяшева предстала с открытой спиной, было видно, как из-под кожи буквально проступают кости.
Некоторые подписчики отметили, что худоба Ляйсан Утяшевой выглядит очень болезненно. Нашлись и те, кто поинтересовался, как бывшей гимнастке удалось добиться таких результатов.
Сама же супруга Павла Воли заявила, что не намерена останавливаться на достигнутом. Сейчас она находится в свой лучшей форме, поэтому чувствует себя вполне комфортно. В рационе Утяшевой присутствует только здоровая и полезная пища.
Известный продюсер и композитор Максим Фадеев на карантине продолжил процесс своего похудения. Когда-то он весил 196 килограммов, а сейчас на весах видит отметку в 112 килограммов. По словам Фадеева, осталось похудеть еще на 20-30 килограммов.
Сбросить лишний вес Максиму Фадееву помогли ежедневные ритуалы. На голодный желудок с утра продюсер выпивал две чашки теплой воды. Из рациона артиста исключено все соленое, жирное и мучное. Он стал больше употреблять овощи и фрукты.
43-летняя комедийная актриса Марина Федункив на карантине не перестает радовать своих подписчиков смешными видео и поднимать им настроение. На ролике на песню «Uno» фолловеры увидели ее заметно постройневшие ноги.
Год назад из-за перенесенной травмы на ноге Марина Федункив похудела на 20 килограммов. Сама же актриса вполне довольна такими изменениями во внешности. В условиях самоизоляции она продолжает заниматься танцами, которые помогают сжечь калории.
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова начала худеть еще прошлым летом. Находясь на карантине, артистка не расслабилась. Она похвасталась, что не только не поправилась, а и немного похудела. В расписании Волочковой каждый день присутствуют спортивные занятия. Также она традиционно посещает баню и старается ограничивать себя в употреблении вредной пищи.
Волочкова считает, что заниматься спортом можно спокойно в домашних условиях, без использования специальных тренажеров. Она призвала фолловеров следовать ее примеру.
Карантин для российского продюсера Яны Рудковской начался раньше, чем для всех остальных. В марте она вернулась из Франции, поэтому была вынуждена сесть на самоизоляцию. 45-летняя Рудковская имеет превосходную фигуру, которую старается постоянно усовершенствовать. Несколько дней назад супруга Евгения Плющенко призналась, что позволила себе съесть калорийную пасту, однако после этого села на кефирную диету.
Такого режима питания Яна Рудковская обычно придерживается два дня. Именно эта диета помогла продюсеру избавиться от лишних килограммов после первых и вторых родов.
Звезда проекта «Дома-2» Дарья Пынзарь очень переживала, что за время карантина наберет лишний вес. Сейчас она старается баловать мужа и сыновей различными вкусными блюдами, однако сама преимущественно воздерживается от них.
На самоизоляции Дарья Пынзарь стала усиленно заниматься спортом. За две недели бывшая участница «Дома-2» смогла похудеть на 1,5 килограмма. Она рада, что начала просматриваться талия. На достигнутом блондинка останавливаться не намерена.
Певица Настя Каменских несколько лет назад начала совершенствовать свою фигуру с помощью спорта и правильного питания. На карантине каждое утро артистка тренируется вместе со своим супругом Алексеем Потапенко. Даже в условиях самоизоляции Каменских выглядит стройной и подтянутой.
Свободное время, появившееся на карантине, Настя Каменских использует для отдыха. Также она считает, что был подарен шанс стать лучше. Артистка старается вырабатывать полезные привычки.
Певица Елка в последнее время очень похудела. Залог успеха – ежедневные тренировки по утрам. Спортивные занятия не только заряжают артистку энергией, но и постепенно дают свои плоды. За первые две недели карантина у знаменитости проявился пресс и стали больше выделяться скулы.
На новых фото не все подписчики сразу узнают певицу Елку. Они заметили, артистка очень изменилась, причем в лучшую сторону.
Дарья Повереннова
Известная российская актриса Дарья Поверенова часто делиться с подписчиками информацией об экспериментах, которые проводит над собой. Год назад она рассказала, что за две недели ей удалось похудеть на 6 килограммов, причем в ее рационе присутствовал только сок. Уже тогда поклонники отметили, что знаменитость выглядит очень худой. Потом Повереннова стала по утрам бегать на свежем воздухе.
На днях актриса поделилась снимком в обтягивающим спортивном костюме, в котором фолловеры обратили внимание на ее стройные ноги. За время карантина Повереннова похудела на 1,5 килограммов. Она заявила, что контролирует количество потребляемой пищи и ее качество. Также знаменитость перестала пить кофе.
Ляйсан Утяшева
Бывшая гимнастка, а ныне успешная телеведущая Ляйсан Утяшева, из-за присутствия свободного времени на карантине начала делиться с подписчиками информацией о том, как держать себя в форме. Для спортсменки важно сохранять стройную фигуру и выглядеть превосходно в любых нарядах. Фанаты отметили, что каждым днем карантина супруга Павла Воли становится худее. На видео, где Утяшева предстала с открытой спиной, было видно, как из-под кожи буквально проступают кости.
Некоторые подписчики отметили, что худоба Ляйсан Утяшевой выглядит очень болезненно. Нашлись и те, кто поинтересовался, как бывшей гимнастке удалось добиться таких результатов.
Сама же супруга Павла Воли заявила, что не намерена останавливаться на достигнутом. Сейчас она находится в свой лучшей форме, поэтому чувствует себя вполне комфортно. В рационе Утяшевой присутствует только здоровая и полезная пища.
Максим Фадеев
Известный продюсер и композитор Максим Фадеев на карантине продолжил процесс своего похудения. Когда-то он весил 196 килограммов, а сейчас на весах видит отметку в 112 килограммов. По словам Фадеева, осталось похудеть еще на 20-30 килограммов.
Сбросить лишний вес Максиму Фадееву помогли ежедневные ритуалы. На голодный желудок с утра продюсер выпивал две чашки теплой воды. Из рациона артиста исключено все соленое, жирное и мучное. Он стал больше употреблять овощи и фрукты.
Марина Федункив
43-летняя комедийная актриса Марина Федункив на карантине не перестает радовать своих подписчиков смешными видео и поднимать им настроение. На ролике на песню «Uno» фолловеры увидели ее заметно постройневшие ноги.
Год назад из-за перенесенной травмы на ноге Марина Федункив похудела на 20 килограммов. Сама же актриса вполне довольна такими изменениями во внешности. В условиях самоизоляции она продолжает заниматься танцами, которые помогают сжечь калории.
Анастасия Волочкова
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова начала худеть еще прошлым летом. Находясь на карантине, артистка не расслабилась. Она похвасталась, что не только не поправилась, а и немного похудела. В расписании Волочковой каждый день присутствуют спортивные занятия. Также она традиционно посещает баню и старается ограничивать себя в употреблении вредной пищи.
Волочкова считает, что заниматься спортом можно спокойно в домашних условиях, без использования специальных тренажеров. Она призвала фолловеров следовать ее примеру.
Яна Рудковская
Карантин для российского продюсера Яны Рудковской начался раньше, чем для всех остальных. В марте она вернулась из Франции, поэтому была вынуждена сесть на самоизоляцию. 45-летняя Рудковская имеет превосходную фигуру, которую старается постоянно усовершенствовать. Несколько дней назад супруга Евгения Плющенко призналась, что позволила себе съесть калорийную пасту, однако после этого села на кефирную диету.
Такого режима питания Яна Рудковская обычно придерживается два дня. Именно эта диета помогла продюсеру избавиться от лишних килограммов после первых и вторых родов.
Дарья Пынзарь
Звезда проекта «Дома-2» Дарья Пынзарь очень переживала, что за время карантина наберет лишний вес. Сейчас она старается баловать мужа и сыновей различными вкусными блюдами, однако сама преимущественно воздерживается от них.
На самоизоляции Дарья Пынзарь стала усиленно заниматься спортом. За две недели бывшая участница «Дома-2» смогла похудеть на 1,5 килограмма. Она рада, что начала просматриваться талия. На достигнутом блондинка останавливаться не намерена.
Настя Каменских
Певица Настя Каменских несколько лет назад начала совершенствовать свою фигуру с помощью спорта и правильного питания. На карантине каждое утро артистка тренируется вместе со своим супругом Алексеем Потапенко. Даже в условиях самоизоляции Каменских выглядит стройной и подтянутой.
Свободное время, появившееся на карантине, Настя Каменских использует для отдыха. Также она считает, что был подарен шанс стать лучше. Артистка старается вырабатывать полезные привычки.
Елка
Певица Елка в последнее время очень похудела. Залог успеха – ежедневные тренировки по утрам. Спортивные занятия не только заряжают артистку энергией, но и постепенно дают свои плоды. За первые две недели карантина у знаменитости проявился пресс и стали больше выделяться скулы.
На новых фото не все подписчики сразу узнают певицу Елку. Они заметили, артистка очень изменилась, причем в лучшую сторону.
Дарья Повереннова
Известная российская актриса Дарья Поверенова часто делиться с подписчиками информацией об экспериментах, которые проводит над собой. Год назад она рассказала, что за две недели ей удалось похудеть на 6 килограммов, причем в ее рационе присутствовал только сок. Уже тогда поклонники отметили, что знаменитость выглядит очень худой. Потом Повереннова стала по утрам бегать на свежем воздухе.
На днях актриса поделилась снимком в обтягивающим спортивном костюме, в котором фолловеры обратили внимание на ее стройные ноги. За время карантина Повереннова похудела на 1,5 килограммов. Она заявила, что контролирует количество потребляемой пищи и ее качество. Также знаменитость перестала пить кофе.
ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:24