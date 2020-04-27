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Эксперты выяснили, какие ноутбуки пользуются спросом во время пандемии

Статистика Яндекс.Маркета позволила определить, какие ноутбуки пользуются спросом во время пандемии. Эксперты выяснили, что линейка MacBook имеет наибольшую популярность среди жителей России.

Многие специалисты отмечают, что вкусы россиян в плане ноутбуков существенно поменялись после введения режима самоизоляции на фоне распространения COVID-19. На это указывают данные Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 ноября 2019 по 22 апреля 2020. Оказалось, что с 8 марта спрос на портативные компьютеры постепенно увеличивается, а ценовой сегмент самой востребованной продукции держится в пределах 50-53 тысяч рублей.

Почти все десять позиций рейтинга популярности занимает техника от Apple. Бессменным лидером до сих пор остается MacBook Air 13, за которым следует ASUS VivoBook 15 X512. Все остальные финалисты представляют собой ту или иную модификацию MacBook Air или MacBook Pro. Все же, признания заслужили еще два ноутбука от ASUS: TUF Gaming FX505 и M570DD-E4065. Большинство соотечественников при покупке лэптопа в первую очередь обращают внимание на соотношение цены и качества, а уже потом - на производительность и стабильность беспроводного подключения.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:50

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