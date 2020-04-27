Певица Наzима намекнула на новые отношения после расставания с Мишей Марвиным





Певица Наzима долгое время не могла отправиться к дочери в Казахстан, поскольку все рейсы из Москвы были отменены из-за коронавируса. В итоге ей пришлось выехать на машине. Несмотря на трудную дорогу, занявшую два дня, звезда рада, что воссоединилась с семьей. Сейчас она находится на самоизоляции вместе с женихом, имени которого не раскрывает. Также артистка не стала говорить, получила ли предложение руки и сердца от избранника. Как известно, лишь в январе певица рассталась с Мишей Марвиным, но сумела сохранить с коллегой дружеские отношения.Поклонники певицы в социальных сетях поздравили ее с обретенным личным счастьем. Несмотря на карантин и отмену концертов Наzима продолжает заниматься творчеством. В частности, у нее запланирован релиз на песню “Помады.