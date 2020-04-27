Опубликованы рендеры LADA 4x4





Компания АвтоВАЗ планирует обновить модельный ряд «Нивы». Однако в Сети мало информации о данной модели, поэтому дизайнеры публикуют собственные версии российского внедорожника. Чешский мастер представил автолюбителям свежий взгляд на новую LADA 4x4. Автомобиль обзавёлся современным дизайном, в виде агрессивной радиаторной решетки и кардинально измененной задней части. При этом он представлен как в трехдверной вариации, так и в пяти. Стоит отметить, что пользователи Сети по достоинству оценили работу специалиста. Однако дизайн, скорее всего, так и не будет воплощен в жизнь, поскольку представленные рендеры – личный взгляд дизайнера на ожидаемую новинку.Напомним, новая версия LADA 4x4 должна выйти в конце 2020 или в начале 2021 года. Все же пандемия коронавируса может значительно изменить планы отечественного автопроизводителя, поэтому больше информации появится только после официального анонса от АвтоВАЗ.