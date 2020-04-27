Опубликованы рендеры LADA 4x4
Чешский дизайнер опубликовал в Сети свежий взгляд на легендарный отечественный внедорожник «Нива». Рендеры LADA 4x4 показали автомобиль в совершенно новом стиле, но дизайн, скорее всего, так и останется на бумаге.
Компания АвтоВАЗ планирует обновить модельный ряд «Нивы». Однако в Сети мало информации о данной модели, поэтому дизайнеры публикуют собственные версии российского внедорожника. Чешский мастер представил автолюбителям свежий взгляд на новую LADA 4x4. Автомобиль обзавёлся современным дизайном, в виде агрессивной радиаторной решетки и кардинально измененной задней части. При этом он представлен как в трехдверной вариации, так и в пяти. Стоит отметить, что пользователи Сети по достоинству оценили работу специалиста. Однако дизайн, скорее всего, так и не будет воплощен в жизнь, поскольку представленные рендеры – личный взгляд дизайнера на ожидаемую новинку.
Напомним, новая версия LADA 4x4 должна выйти в конце 2020 или в начале 2021 года. Все же пандемия коронавируса может значительно изменить планы отечественного автопроизводителя, поэтому больше информации появится только после официального анонса от АвтоВАЗ.
Компания АвтоВАЗ планирует обновить модельный ряд «Нивы». Однако в Сети мало информации о данной модели, поэтому дизайнеры публикуют собственные версии российского внедорожника. Чешский мастер представил автолюбителям свежий взгляд на новую LADA 4x4. Автомобиль обзавёлся современным дизайном, в виде агрессивной радиаторной решетки и кардинально измененной задней части. При этом он представлен как в трехдверной вариации, так и в пяти. Стоит отметить, что пользователи Сети по достоинству оценили работу специалиста. Однако дизайн, скорее всего, так и не будет воплощен в жизнь, поскольку представленные рендеры – личный взгляд дизайнера на ожидаемую новинку.
Напомним, новая версия LADA 4x4 должна выйти в конце 2020 или в начале 2021 года. Все же пандемия коронавируса может значительно изменить планы отечественного автопроизводителя, поэтому больше информации появится только после официального анонса от АвтоВАЗ.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:37