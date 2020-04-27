В России хотят ввести штрафы за неисправную автосигнализацию





Как сообщают представители Минюста РФ, административная ответственность за совершение действий, которые нарушают режим тишины с 23:00 до 07:00, вскоре распространится на правонарушения в виде бездействия. Это значит, что автомобилистов, не желающих ремонтировать сигнализацию автомобиля - будут наказывать по всей строгости закона. В то же время, поправки в КоАП включают в себя презумпцию невиновности: россияне, которые впервые нарушили покой сограждан, могут отделаться предупреждением вместо взыскания.Сотрудники Министерства юстиции также высказались за сохранение в новом кодексе действующих размеров штрафов. На текущий момент превышение физическим лицом допустимого "шумового загрязнения" несет за собой штрафную санкцию суммой от 1 до 3 тыс. рублей. Введение обновленного варианта КоАП намечено на 1 января 2021 года. Кроме того, в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает увеличение срока выплаты штрафов за нарушение ПДД на период от 20 до 60 дней.