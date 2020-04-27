АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

В России хотят ввести штрафы за неисправную автосигнализацию

Поправки в обновленный КоАП включают в себя новые штрафы за нарушение тишины и покоя сограждан. В частности, Министерство юстиции хочет внести взыскания за неисправную автосигнализацию.
В России хотят ввести штрафы за неисправную автосигнализацию

Как сообщают представители Минюста РФ, административная ответственность за совершение действий, которые нарушают режим тишины с 23:00 до 07:00, вскоре распространится на правонарушения в виде бездействия. Это значит, что автомобилистов, не желающих ремонтировать сигнализацию автомобиля - будут наказывать по всей строгости закона. В то же время, поправки в КоАП включают в себя презумпцию невиновности: россияне, которые впервые нарушили покой сограждан, могут отделаться предупреждением вместо взыскания.

Сотрудники Министерства юстиции также высказались за сохранение в новом кодексе действующих размеров штрафов. На текущий момент превышение физическим лицом допустимого "шумового загрязнения" несет за собой штрафную санкцию суммой от 1 до 3 тыс. рублей. Введение обновленного варианта КоАП намечено на 1 января 2021 года. Кроме того, в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает увеличение срока выплаты штрафов за нарушение ПДД на период от 20 до 60 дней.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опубликованы рендеры LADA…
Пилот Кевин Нунан рассказал о подготовке США к войне с СССР в конце…
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
Уральские ученые изобрели портативные анализаторы уровня глюкозы и холестерина в организме…
BMW запустил полный цикл онлайн-продаж автомобилей в…
Ученые выяснили, что сыромороженные корма опасны для…
Певица Наzима намекнула на новые отношения после расставания с Мишей…
В Латвии грозятся высылать русскоязычных граждан из…
В России хотят ввести штрафы за неисправную…
В Якутии большой алмаз назвали именем Героя СССР Григория…
Врач Леонид Лазебник: "Пневмонию провоцирует не COVID-19, а переизбыток…
Переболевший коронавирусом Игорь Николаев мечтает настроить рояль и…
Ученые: Причиной аутизма у мужчин могут стать изменения в иммунных клетках…
Эксперты назвали самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы…
«Еле движется»: Екатерина Варнава получила серьезную травму на шоу «Танцы со…
Юристы рассказали, можно ли получить компенсацию за разбитый смартфон по…
Ученые заявили о бесполезности фитотерапии против…
Дженнифер Энистон наконец сумела простить предательство…
В России стала доступной рекламная платформа Apple Search…
Юлия Салибекова сбежала от мужа и троих детей в новую…
Медики назвали симптомы головной боли, свидетельствующие о наличии серьезного…
Анна Кошмал призналась, что не общается с коллегами по сериалу…
Тюнинг-ателье из Германии представило шестиметровый броневик Range…
Дарья Мороз благодаря зрителям вернулась в шоу «Танцы со…
Microsoft добавила новую рекламу в операционную систему Windows…
В Новосибирске три человека пострадали при взрыве газа в гаражном…
«У меня волосы встали дыбом»: Повереннова рассказала, что репутация ее матери могла пострадать из-за "желтой"…
В Великобритании остановили исследования, которые не связаны с…
Просмотреть все новости