В России хотят ввести штрафы за неисправную автосигнализацию
Поправки в обновленный КоАП включают в себя новые штрафы за нарушение тишины и покоя сограждан. В частности, Министерство юстиции хочет внести взыскания за неисправную автосигнализацию.
Как сообщают представители Минюста РФ, административная ответственность за совершение действий, которые нарушают режим тишины с 23:00 до 07:00, вскоре распространится на правонарушения в виде бездействия. Это значит, что автомобилистов, не желающих ремонтировать сигнализацию автомобиля - будут наказывать по всей строгости закона. В то же время, поправки в КоАП включают в себя презумпцию невиновности: россияне, которые впервые нарушили покой сограждан, могут отделаться предупреждением вместо взыскания.
Сотрудники Министерства юстиции также высказались за сохранение в новом кодексе действующих размеров штрафов. На текущий момент превышение физическим лицом допустимого "шумового загрязнения" несет за собой штрафную санкцию суммой от 1 до 3 тыс. рублей. Введение обновленного варианта КоАП намечено на 1 января 2021 года. Кроме того, в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает увеличение срока выплаты штрафов за нарушение ПДД на период от 20 до 60 дней.
Как сообщают представители Минюста РФ, административная ответственность за совершение действий, которые нарушают режим тишины с 23:00 до 07:00, вскоре распространится на правонарушения в виде бездействия. Это значит, что автомобилистов, не желающих ремонтировать сигнализацию автомобиля - будут наказывать по всей строгости закона. В то же время, поправки в КоАП включают в себя презумпцию невиновности: россияне, которые впервые нарушили покой сограждан, могут отделаться предупреждением вместо взыскания.
Сотрудники Министерства юстиции также высказались за сохранение в новом кодексе действующих размеров штрафов. На текущий момент превышение физическим лицом допустимого "шумового загрязнения" несет за собой штрафную санкцию суммой от 1 до 3 тыс. рублей. Введение обновленного варианта КоАП намечено на 1 января 2021 года. Кроме того, в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает увеличение срока выплаты штрафов за нарушение ПДД на период от 20 до 60 дней.
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:50