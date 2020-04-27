Пилот Кевин Нунан рассказал о подготовке США к войне с СССР в конце 1980-х





В 1988 году Кевин Нунан на авианосце “Теодор Рузвельт” принимал участие в учениях американской армии, запланированных в связи с возможной войны с СССР. С группой он отправился в сторону Северной Атлантики, а сами учения, проходившие в Норвегии, больше походили на схему действий США в случае развертывания военных действий. Авианосец поддерживали около двухсот союзных военных судов, а также около 500 самолетов.Незадолго до маневров в Северной Атлантике делегация СССР впервые побывала на авианосце “Теодор Рузвельт”, стоящем на вооружении американского ВМ. Вскоре президент Рональд Рейган поделился, что у советского деятеля Сергея Ахромеева вызвало удивление, что рядовые моряки и летчики принимались за работу, которая в СССР предлагалась исключительно заслужившим уважение офицерам. По словам главы государства, маршал был поражен, что военнослужащие из США открыто высказывали собственное мнение руководству.