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Пилот Кевин Нунан рассказал о подготовке США к войне с СССР в конце 1980-х

Пилот из США Кевин Нунан, который был задействован в учебных военных маневрах в Атлантике, рассказал о работе Вашингтона из-за вероятной войны с СССР в конце 1980-х годов. Штаты предполагали, что “холодная война” выльется в Третью мировую.

В 1988 году Кевин Нунан на авианосце “Теодор Рузвельт” принимал участие в учениях американской армии, запланированных в связи с возможной войны с СССР. С группой он отправился в сторону Северной Атлантики, а сами учения, проходившие в Норвегии, больше походили на схему действий США в случае развертывания военных действий. Авианосец поддерживали около двухсот союзных военных судов, а также около 500 самолетов.

Незадолго до маневров в Северной Атлантике делегация СССР впервые побывала на авианосце “Теодор Рузвельт”, стоящем на вооружении американского ВМ. Вскоре президент Рональд Рейган поделился, что у советского деятеля Сергея Ахромеева вызвало удивление, что рядовые моряки и летчики принимались за работу, которая в СССР предлагалась исключительно заслужившим уважение офицерам. По словам главы государства, маршал был поражен, что военнослужащие из США открыто высказывали собственное мнение руководству.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:30

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