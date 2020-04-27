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Переболевший коронавирусом Игорь Николаев мечтает настроить рояль и подстричься

Игорь Николаев в ходе разговора с Владимиром Соловьевым рассказал о жизни на карантине. Переболевший коронавирусом артист мечтает подстричься и настроить свой рояль.
Переболевший коронавирусом Игорь Николаев мечтает настроить рояль и подстричься

Не так давно композитора выписали из больницы в Коммунарке, где он прошел лечение от COVID-19. В течение 2-х недель Игорь Николаев находится дома и, по его словам, имеет хорошее самочувствие. Жизнь в режиме самоизоляции знаменитость находит прекрасной, о чем рассказал ведущему Первого канала. В настоящее время певец проводит много времени со своей дочерью Вероникой. Как отметил музыкант, он кормит ребенка обедами, а супруга – ужинами.

Не забыл звездный отец упомянуть и о минусах социального дистанцирования. Так, сейчас Николаев нуждается в общении с «цирюльниками и настройщиками». Переболевший коронавирусом исполнитель из-за сложившейся ситуации не может постричься и поиграть на рояле, так как он расстроен.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:30

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