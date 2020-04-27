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В Латвии грозятся высылать русскоязычных граждан из страны

Экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов обвинил латышских националистов в разжигании межнациональной розни. По словам политика, анонимные недоброжелатели грозятся высылать русскоязычных граждан из Латвии.

Согласно сообщению государственного телеканала «Звезда», бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов недавно обнаружил в своем почтовом ящике анонимное письмо. «Дорогие русскоязычные соседи! Если вам не нравится латышский язык и Латвия, то вас ждет родная Россия!», - говорилось в послании. По словам чиновника, подобные записки получили и другие жители дома. Юрист Александр Гапоненко считает, что радикальные национальные идеи растут в Латвии на фоне «безденежья», вызванного режимом самоизоляции.

Стоит отметить, что в настоящее время в стране насчитывается более 216,6 тысяч граждан, 65,5% из которых составляют русские. Подобное юридическое положение запрещает участие в выборах, службу в армии, правоохранительных органах и чиновничьих аппаратах. Кроме того, ограничивается право на покупку недвижимости и подсчет пенсионного стажа. Экс-министр юстиции Айгар Штокенбергс называет основной причиной столь сложной натурализации русскоязычных - «нежелание учить национальный язык», который требуется для получения паспорта.

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Политика / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:00

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