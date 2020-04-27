В Латвии грозятся высылать русскоязычных граждан из страны





Согласно сообщению государственного телеканала «Звезда», бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов недавно обнаружил в своем почтовом ящике анонимное письмо., - говорилось в послании. По словам чиновника, подобные записки получили и другие жители дома. Юрист Александр Гапоненко считает, что радикальные национальные идеи растут в Латвии на фоне «безденежья», вызванного режимом самоизоляции.Стоит отметить, что в настоящее время в стране насчитывается более 216,6 тысяч граждан, 65,5% из которых составляют русские. Подобное юридическое положение запрещает участие в выборах, службу в армии, правоохранительных органах и чиновничьих аппаратах. Кроме того, ограничивается право на покупку недвижимости и подсчет пенсионного стажа. Экс-министр юстиции Айгар Штокенбергс называет основной причиной столь сложной натурализации русскоязычных - «нежелание учить национальный язык», который требуется для получения паспорта.