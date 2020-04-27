В Якутии большой алмаз назвали именем Героя СССР Григория Кузнецова





В Год патриотизма, объявленный в Якутии, местные власти собираются приписывать добытым драгоценным камням свыше 50 карат имена отличившихся в годы Второй мировой войны жителей республики. Внушительных размеров алмаз, который удалось добыть при работе в месторождении трубки “Юбилейная”, свое наименование получил в честь Кузнецова. Таким образом уже шесть подобных минералов носят имена в честь Героев СССР.Помимо удостоенных “Золотой звездой” лиц, в планы входит давать камням названия в честь Героев Соцтруда и других граждан, которые внесли существенный вклад в развитие Якутии.