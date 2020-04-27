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BMW запустил полный цикл онлайн-продаж автомобилей в России

Компания BMW значительно расширила список услуг в России. Теперь жители страны могут пройти полный цикл покупки автомобиля онлайн.

Компания BMW приспосабливается к ведению бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Представительство немецкого бренда в России сообщило о нововведении, которое позволит купить автомобиль, не выходя из дома. Покупатели могут провести покупку любой модели бренда онлайн. При этом достаточно внести аванс, который определяется региональным дилерским центром, и автомобиль доставят прямо домой. Стоит отметить, онлайн-продажи ничем не отличаются от похода в салон. Будущий владелец новой BMW может выбрать комплектацию и даже оформить кредит из дома. При желании россияне смогут сразу полностью оплатить покупку через интернет-магазин.

Сегодня в России уже 100 автомобилей от BMW было куплено онлайн. Максимальная сумма разового платежа составила более 6 миллионов рублей. Компания гарантирует качество и безопасность сделки, поэтому не стоит переживать о возможных махинациях.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:11

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