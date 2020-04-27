Уральские ученые изобрели портативные анализаторы уровня глюкозы и холестерина в организме человека





Специалисты сообщают, что современными диагностическими лабораториями используются биохимические методы анализа, требующие немалых затрат времени и материалов. Однако часто необходимо незамедлительно установить источник заражения на месте или быстро поставить диагноз больному. Поэтому ученые создадут портативный химический анализатор, способный определить уровень глюкозы, холестерина и антиоксидантный статус организма по одной капле биологической жидкости с помощью иммуночипа. При этом не будут использоваться ферменты для установления агентов и онкомаркеров. На реализацию своего проекта специалисты получили грант Российского научного фонда.Ученые поделились, что в случае точной работы спроектированных приборов в будущем, они продолжат изобретение портативной техники для определения иных параметров биологических жидкостей.