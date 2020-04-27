«Еле движется»: Екатерина Варнава получила серьезную травму на шоу «Танцы со звёздами»
Екатерина Варнава может уйти из шоу «Танцы со звёздами» по причине серьезной травмы. По словам телеведущей, она с детства увлекалась данным видом искусства.
В ходе репетиции перед очередным выпуском проекта знаменитость поскользнулась, в результате чего получила растяжение связок. Несмотря на плохое самочувствие и травму, Екатерина Варнава исполнила на сцене поставленный номер и лишь после этого обратилась за помощью к медикам. По словам Андрея Малахова, участница «Танцев со звёздами» «обколота лекарствами» и не может нормально двигаться. Партнер актрисы по шоу Денис Тагинцев сильно переживает за нее. Ранее хореограф опасался, что ведущей придется ходить с гипсом, однако этого не случилось.
Ситуация нормализовалась, поскольку член жюри Николай Цискаридзе нашел Варнаве врача, который «делает так, чтобы человек вышел и станцевал». Сам артист балета не смог сдержать слез, наблюдая за выступлением звезды.
В ходе репетиции перед очередным выпуском проекта знаменитость поскользнулась, в результате чего получила растяжение связок. Несмотря на плохое самочувствие и травму, Екатерина Варнава исполнила на сцене поставленный номер и лишь после этого обратилась за помощью к медикам. По словам Андрея Малахова, участница «Танцев со звёздами» «обколота лекарствами» и не может нормально двигаться. Партнер актрисы по шоу Денис Тагинцев сильно переживает за нее. Ранее хореограф опасался, что ведущей придется ходить с гипсом, однако этого не случилось.
Ситуация нормализовалась, поскольку член жюри Николай Цискаридзе нашел Варнаве врача, который «делает так, чтобы человек вышел и станцевал». Сам артист балета не смог сдержать слез, наблюдая за выступлением звезды.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:11