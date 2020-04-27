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Юристы рассказали, можно ли получить компенсацию за разбитый смартфон по ОСАГО

В ДТП страдают не только люди, но и различное имущество находящееся внутри автомобиля, вроде смартфона. Юристы рассказали, можно ли получить компенсацию за разбитое устройство по ОСАГО.

Замглавы Управления методологии урегулирования убытков РСА Андрей Маклецов говорит, что вне зависимости от того, какая техника была повреждена в автокатастрофе, покрыть ущерб и получить компенсацию вполне возможно. Если ответственность виновника аварии была застрахована по договору ОСАГО, то это считается полноценным страховым случаем. Первым делом необходимо обратиться за помощью автоинспекции: все поврежденное имущество должно быть зафиксировано сотрудниками ГИБДД в соответствующих документах.

Все же, наличие протокола не гарантирует возмещение убытков. Поэтому страховой компании нужно предоставить чеки или гарантийный талон, которые подтверждают права владельца. Зачастую люди перевозят вещи друга или близких, что создает определенные трудности с получением страховки. Тогда необходимо выдать нотариальную доверенность тому, кто общается со страховой. Эксперты рекомендуют держать рядом со всеми перевозимыми вещами расписки или договора купли-продажи.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:09

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