Ученые выяснили, что сыромороженные корма опасны для собак





Многие собственники собак отдают предпочтение таким продуктам, поскольку считают их более полезными. Однако последнее исследование показало, что это отнюдь не так. В сыромороженным кормах могут содержаться различные бактерии и микроорганизмы, которые в перспективе способны стать причиной серьёзного заболевания. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо предварительно проводить термическую обработку продуктов. Процедура позволит значительно сократить вероятность заболевания и сделать корм менее опасным.Также эксперты рекомендуют перед выбором питания для собаки проконсультироваться с ветеринаром. Только так можно гарантировать безопасность домашнего питомца. В противном случае у животного могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, которые способны даже привести к смерти.