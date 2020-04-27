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Ученые выяснили, что сыромороженные корма опасны для собак

Ученые провели исследование, чтобы установить влияние сыромороженного корма на собак. В результате было установлено, что подобный продукт очень опасен для животного.
Ученые выяснили, что сыромороженные корма опасны для собак

Многие собственники собак отдают предпочтение таким продуктам, поскольку считают их более полезными. Однако последнее исследование показало, что это отнюдь не так. В сыромороженным кормах могут содержаться различные бактерии и микроорганизмы, которые в перспективе способны стать причиной серьёзного заболевания. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо предварительно проводить термическую обработку продуктов. Процедура позволит значительно сократить вероятность заболевания и сделать корм менее опасным.

Также эксперты рекомендуют перед выбором питания для собаки проконсультироваться с ветеринаром. Только так можно гарантировать безопасность домашнего питомца. В противном случае у животного могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, которые способны даже привести к смерти.

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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:09

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