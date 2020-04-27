В Новосибирске три человека пострадали при взрыве газа в гаражном комплексе
Согласно информации издания РИА Новости, в Новосибирске зафиксировали взрыв газа в гаражном комплексе, расположенном в Кировском районе. В результате чрезвычайного происшествия три человека с различными травмами были доставлены в местный ожоговый центр.
Представители пресс-центра ГУ МЧС рассказали, что хлопок газа случился из-за взрыва баллона, который использовали для газосварочных работ. Экстренное сообщение о происшествии было зафиксировано в 10:39. Взрыв привел к тому, что над гаражами рухнуло перекрытие. Под завалами было возгорание, а площадь разрушений составила 80 кв.м.
На месте ЧП работали 10 единиц спецтехники и 39 спасателей. Для того, чтобы ликвидировать последствия разрушения гаражного комплекса и разобрать тяжелые конструкции, был привлечен кран. Согласно информации представителей МЧС, кроме трех рабочих на месте взрыва никого не было.
Представители пресс-центра ГУ МЧС рассказали, что хлопок газа случился из-за взрыва баллона, который использовали для газосварочных работ. Экстренное сообщение о происшествии было зафиксировано в 10:39. Взрыв привел к тому, что над гаражами рухнуло перекрытие. Под завалами было возгорание, а площадь разрушений составила 80 кв.м.
На месте ЧП работали 10 единиц спецтехники и 39 спасателей. Для того, чтобы ликвидировать последствия разрушения гаражного комплекса и разобрать тяжелые конструкции, был привлечен кран. Согласно информации представителей МЧС, кроме трех рабочих на месте взрыва никого не было.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:13