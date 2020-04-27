Дженнифер Энистон наконец сумела простить предательство отца

Бывшая супруга Брэда Питта долгие годы посещала специалистов, стараясь разобраться с детскими травмами и наладить отношения с родителями. Теперь же, судя по тому, что звезда возобновила общение с отцом, работа с психологами дала свои результаты.Джон Энистон бросил семью, когда его дочери было всего девять лет. При этом уход отца был полной неожиданностью – о том, что он больше не вернется, малышка узнала, вернувшись с празднования дня рождения одного из друзей. Для нее случившееся стало серьезным потрясением и обернулось сильной обидой на родителя. Именно поэтому, когда тот как ни в чем не бывало спустя год появился в жизни Дженнифер Энистон и пригласил ее в кино, дочь его проигнорировала.На протяжении многих лет звезда «Друзей» не могла простить предательство родного человека и не поддерживала с ним контакт. Теперь же, перешагнув 50-летний рубеж она осознала, что жизнь слишком коротка для обид, и возобновила общение с отцом. Как сообщают источники из близкого окружения Дженнифер Энистон, она звонит 86-летнему родителю почти каждый день и старается восстановить ту связь, которая была между ними когда-то.