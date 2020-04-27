Ученые: Причиной аутизма у мужчин могут стать изменения в иммунных клетках мозга





Ученые проводили эксперименты на мышах, в ходе которых установили факт повреждения микроглиальных клеток вследствие перепроизводства белка. Это препятствует их обрезке синапсов, однако только у мужчин, после чего развивается аутизм и социальный дефицит поведения. Ученые подчеркивают, что нарушение в микроглии оказывает влияние на развитие аутистического поведения, и этим отчасти объясняется более высокая распространенность заболевания у сильной половины человечества.Ранее было опубликовано исследование, доказывающее влияние одной аминокислоты в гене NLGN4 на развитие аутистических расстройств.