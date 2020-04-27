Эксперты назвали самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы РФ
Эксперты провели опрос, назвав регионы РФ, которые больше других обеспокоены из-за коронавируса. Самые большие страхи испытывают представители Дальневосточного федерального округа, за ними расположились жители Поволжья и столицы. Спокойствие в сложившейся ситуации проявляет население Санкт-Петербурга.
Инициировали проведение исследований сотрудники СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с экспертами финансового учреждения «Открытие». Респондентам из различных регионов РФ предложили оценить по шкале от 0 до 10 степень своей обеспокоенности сложившейся ситуацией с коронавирусом. Только 14,5% опрошенных признались, что не испытывают страха, а 5 баллов дали своему состоянию более 24% россиян.
Максимальную обеспокоенность выразили жители Дальнего Востока, где максимальный балл поставили почти 12% респондентов. На один процент от них отстают представители Приволжского федерального округа. Кроме Санкт-Петербурга карантин не сильно сказался на состоянии жителей Северо-Кавказского округа и Сибири.
Более 10% россиян признались, чтобы минимизировать уровень страха они закупают необходимые продукты питания наперед. Еще 8% увеличили размер суммы, которую они ежемесячно откладывают. Среди жителей столицы 5% скупают евро и доллары, а досрочную выплату кредитов в национальной валюте сделали 2,5% москвичей.
Инициировали проведение исследований сотрудники СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с экспертами финансового учреждения «Открытие». Респондентам из различных регионов РФ предложили оценить по шкале от 0 до 10 степень своей обеспокоенности сложившейся ситуацией с коронавирусом. Только 14,5% опрошенных признались, что не испытывают страха, а 5 баллов дали своему состоянию более 24% россиян.
Максимальную обеспокоенность выразили жители Дальнего Востока, где максимальный балл поставили почти 12% респондентов. На один процент от них отстают представители Приволжского федерального округа. Кроме Санкт-Петербурга карантин не сильно сказался на состоянии жителей Северо-Кавказского округа и Сибири.
Более 10% россиян признались, чтобы минимизировать уровень страха они закупают необходимые продукты питания наперед. Еще 8% увеличили размер суммы, которую они ежемесячно откладывают. Среди жителей столицы 5% скупают евро и доллары, а досрочную выплату кредитов в национальной валюте сделали 2,5% москвичей.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:17