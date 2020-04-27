Эксперты назвали самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы РФ





Инициировали проведение исследований сотрудники СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с экспертами финансового учреждения «Открытие». Респондентам из различных регионов РФ предложили оценить по шкале от 0 до 10 степень своей обеспокоенности сложившейся ситуацией с коронавирусом. Только 14,5% опрошенных признались, что не испытывают страха, а 5 баллов дали своему состоянию более 24% россиян.Максимальную обеспокоенность выразили жители Дальнего Востока, где максимальный балл поставили почти 12% респондентов. На один процент от них отстают представители Приволжского федерального округа. Кроме Санкт-Петербурга карантин не сильно сказался на состоянии жителей Северо-Кавказского округа и Сибири.Более 10% россиян признались, чтобы минимизировать уровень страха они закупают необходимые продукты питания наперед. Еще 8% увеличили размер суммы, которую они ежемесячно откладывают. Среди жителей столицы 5% скупают евро и доллары, а досрочную выплату кредитов в национальной валюте сделали 2,5% москвичей.