В России стала доступной рекламная платформа Apple Search Ads





Платформа Apple Search Ads служит для продвижения разнообразных продуктов в интернет-магазине яблочного гиганта. Разработчики из России теперь могут купить рекламу, чтобы продвинуть свои приложения. Сервис ставит рекламный блок сверху строки поиска и подсвечивает его синим цветом, поэтому пользователи обязательно обратят внимание на объявление. Сегодня в программе участвуют больше 50 стран из всего мира. Раннее платформа Apple Search Ads была доступна в Канаде, Украине, Казахстане и других регионах мира.Стоит отметить, показ рекламы для россиян начнётся с 4 мая, но разработчики могут размещать заявки для продвижения собственного продукта уже сегодня. Статистика показывает, что 70 % пользователей находят приложения через поиск в App Store, а 60% качают контент через дополнение.