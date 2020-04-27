В России стала доступной рекламная платформа Apple Search Ads
Компания Apple расширила список стран, которые могут использовать популярную рекламную платформу Apple Search Ads. Теперь услуга доступна для разработчиков из России.
Платформа Apple Search Ads служит для продвижения разнообразных продуктов в интернет-магазине яблочного гиганта. Разработчики из России теперь могут купить рекламу, чтобы продвинуть свои приложения. Сервис ставит рекламный блок сверху строки поиска и подсвечивает его синим цветом, поэтому пользователи обязательно обратят внимание на объявление. Сегодня в программе участвуют больше 50 стран из всего мира. Раннее платформа Apple Search Ads была доступна в Канаде, Украине, Казахстане и других регионах мира.
Стоит отметить, показ рекламы для россиян начнётся с 4 мая, но разработчики могут размещать заявки для продвижения собственного продукта уже сегодня. Статистика показывает, что 70 % пользователей находят приложения через поиск в App Store, а 60% качают контент через дополнение.
Платформа Apple Search Ads служит для продвижения разнообразных продуктов в интернет-магазине яблочного гиганта. Разработчики из России теперь могут купить рекламу, чтобы продвинуть свои приложения. Сервис ставит рекламный блок сверху строки поиска и подсвечивает его синим цветом, поэтому пользователи обязательно обратят внимание на объявление. Сегодня в программе участвуют больше 50 стран из всего мира. Раннее платформа Apple Search Ads была доступна в Канаде, Украине, Казахстане и других регионах мира.
Стоит отметить, показ рекламы для россиян начнётся с 4 мая, но разработчики могут размещать заявки для продвижения собственного продукта уже сегодня. Статистика показывает, что 70 % пользователей находят приложения через поиск в App Store, а 60% качают контент через дополнение.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:54