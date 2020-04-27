Ученые заявили о бесполезности фитотерапии против коронавируса





В лабораториях многих стран продолжаются поиски лекарства против коронавируса, а в Сети растет спрос на якобы целебные фитосредства. Продавцы продвигают растительную продукцию, а именно сборы трав, эфирные масла и другие товары, под видом профилактических и даже лекарственных препаратов. Повышенный спрос покупателей наблюдается на лимон, имбирь и чеснок. Согласно данным бельгийской мониторинговой компании Test Achats, которая входит в ICRT, многие продавцы фитотерапевтических товаров уверяют, что средства способны предотвратить переход заболевания в тяжелую форму.Они ссылаются на мнения независимых экспертов и на результаты проведенных во время вспышки SARS в 2002 году исследований, которые ученые считают неактуальными для COVID-19. При этом покупатель не может быть уверен, что получит необходимую травяную смесь вместо обычного сена. В связи с недоказанным профилактическим или лекарственным эффектом от трав, ученые потребовали, чтобы интернет-магазины удаляли предложения, которые вводят клиентов в заблуждение. Представитель Роскачества Елена Саратцева считает, что требования к травяным сборам устанавливаются разными нормативными документами в зависимости от категории товара. Она подчеркнула, что лечебным действием могут обладать исключительно лекарственные средства, которые имеют соответствующую маркировку.Ещё одним таким товаром, лечебные свойства которого преувеличивают, являются эфирные масла. В Test Achats отметили, что испытания данных товаров против вирусов и инфекций проводились исключительно в лабораторных условиях при использовании штаммов герпеса и гриппа. При затрудненном дыхании или кожной сыпи эти препараты противопоказаны к применению. Народные средства против ОРВИ, а именно лук, имбирь, мёд или чеснок глава Минздрава России Михаил Мурашко считает недостаточно эффективными по сравнению с противовирусными препаратами.